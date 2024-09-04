Итоги регионального Первенства по летнему биатлону подвели в столице Камчатки

В столице Камчатки 2 сентября на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова состоялся второй день регионального Первенства по летнему биатлону. Спортсмены боролись за призовые места в дисциплине кросс-спринт. За каждый штраф на огневом рубеже спортсменам предстояло пробежать штрафной круг. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в Спортивной школе олимпийского резерва по зимним видам спорта.

Итоги второго дня соревнований:

Юниоры

1 место - Сергей Бородатов, Петропавловск-Камчатский;

2 место - Александр Капустин, Елизово;

3 место - Максим Вдовиченко, Елизово.

Юниорки

1 место - Елизавета Шевчук, Елизово;

2 место - Евгения Долженкова, Петропавловск-Камчатский;

3 место - Евгения Химиченко, Елизово.

Юноши 17-18 лет

1 место - Даниил Березань, Елизово;

2 место - Илья Алексеев, Елизово;

3 место - Егор Булавицкий, Елизово.

Девушки 17-18 лет

1 место - Полина Артемова, Елизово;

2 место - Елизавета Рогожникова, Елизово;

3 место - Кристина Ташкина, Елизово.

Юноши 15-16 лет

1 место - Руслан Баембетов, Елизово;

2 место - Никита Лактионов, Петропавловск-Камчатский;

3 место - Богдан Кузьмин, Петропавловск-Камчатский.

Девушки 15-16 лет

1 место - Милена Березань, Елизово;

2 место - Диана Масло, Петропавловск-Камчатский;

3 место - Ксения Химиченко, Елизово.

В соревнованиях участвовали 43 сильнейших спортсмена в возрасте от 15 до 21 года. Они представляли Петропавловск-Камчатский и город Елизово.

О том, как прошли соревнования по летнему биатлону, смотрите в фоторепортаже фотографа ИА «Камчатка» Виктора Гуменюка.

Итоги первого дня Первенства по летнему биатлону здесь.