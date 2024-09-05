СВОЯ ЗЕМЛЯ

Восемь лет назад был принят Федеральный закон «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

С того времени и берёт начало программа «Дальневосточный гектар», ставшая столь востребованной в северо-восточных регионах России. С 2016 года было получено почти 8 тысяч заявлений о предоставлении гражданам «гектара» на Камчатке. Большинство из них заявились на Елизовский район. Однако, «интересанты» были в каждом муниципальном районе полуострова. Они распределились таким образом:

Пенжинский - 1 заявление;

п. Оссора - 1 заявление;

Карагинский - 2 заявления;

Тигильский - 2 заявления;

Алеутский - 4 заявления;

Быстринский - 10 заявлений;

Олюторский 15 заявлений;

г. Петропавловск-Камчатский - 19 заявлений;

Мильковский - 37 заявлений;

п. Палана - 38 заявлений;

Соболевский - 74 заявления;

Усть-Камчатский - 174 заявления;

Усть-Большерецкий - 211 заявлений;

На сегодняшний день заключено 1 371 договор о выделении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», площадь территории составила 1350 га. Предоставлены в аренду 61 участок. 516 участков, общей площадью 473,6 га уже оформлены в собственность.

К примеру, свою землю по программе «Дальневосточный гектар» в Палане имеют 7 человек. Еще 13 человек пока арендуют земельные участки. Большинство заявителей используют полученные гектары для строительства жилого дома для себя и своей семьи. Но есть и такие, кто хочет реализовать на этой земле свою заветную мечту. И у некоторых из них получается! Сразу уточним, что понятие «гектар» тут фигурирует как общеупотребительное обозначение меры площади. Фактически люди, сообразуясь со своими потребностями и возможностями, были в своих заявках скромнее.

За мечтой

Развитием ездового собаководства Иван Субботин занимается давно. Ещё во время работы в КГБУ «КамчатЭтноСервис» создал питомник для собак тех пород, что с давних времён использовали в своей хозяйственной деятельности коренные народы Севера, а на его базе – школу юных каюров. Был участником традиционной камчатской гонки на собачьих упряжках «Берингия».

- «Дальневосточный гектар» был оформлен мною в 2019 году, - рассказал корреспонденту газеты «Камчатский край» Иван Александрович. – Это участок площадью 0,9 гектара на окраине посёлка. Тут разместились питомник ездовых собак и личное подсобное хозяйство. Расположение очень удобное, туда можно добраться на транспорте. Подведены вода и электричество.

В 2024 году, после предусмотренного законом 5-летнего периода безвозмездного пользования И.А. Субботин оформил участок в собственность. Теперь это своя земля, хотя и до этого являлась таковой и использовалась по-хозяйски.

На данный момент в питомнике содержится 17 собак. Здесь проходят занятия школы юных каюров, которую посещают дети в возрасте до 18 лет, а также ведётся подготовка команд к участию в выездных соревнованиях по ездовому спорту. Ежегодно на базе питомника проводится детский спринт на собачьих упряжках «Вслед за ветром».

На той части «дальневосточного гектара», что была отведена для личного подсобного хозяйства, пока не выращивается ничего. Объясняется это тем, что фактически участок используется по целевому назначению только год, а до этого велись работы по его обустройству, подводу коммуникаций, строительные работы. Тем не менее, эта часть территории городского округа является освоенной и приносящей вполне осязаемую личную и общественную пользу.

Не так легко как кажется

Подобных примеров рационального использования земли можно привести немало. Но вернёмся к статистике, позволяющей объективно оценивать ход реализации программы «Дальневосточный гектар» в отдельно взятом муниципальном образовании. Согласно информации муниципалитета, 10 заявок на предоставление земельных участков было отозвано самими гражданами. Ещё трое паланцев расторгли уже заключённые договоры.

Как показывает практика, одного желания иметь свою землю мало. Надо знать, для чего она нужна, как умело распорядиться полученным участком Это требует труда и, возможно, финансовых вложений. Но прежде всего понимания, что это – своя земля.

А. ТОЛКАЧЁВ.

Фото из личного архива И. СУББОТИНА.