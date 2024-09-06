20-летний житель Камчатского края погиб после ДТП в Елизовском районе

На Камчатке сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего 5 сентября 2024 в 20:45 на 3 километре автодороги из посёлка Николаевка в Сосновку Елизовского района.

«По предварительным данным, 48-летний водитель, управляя автомобилем «Мицубиси Делика», не выбрал безопасную скорость движения, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на 20-летнего пешехода, который двигался по правому краю проезжей части по ходу движения транспорта без световозвращающих элементов», - сообщили ИА «Камчатка» в краевой Госавтоинспекции.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, информация уточняется.