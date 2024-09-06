Камчатка и Чукотка проведут совместную гонку на собачьих упряжках в 2025 году

Губернаторы Камчатского края Владимир Солодов и Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов подписали соглашение о совместной организации традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия Камчатка — Чукотка». Планируется, что старт заезду будет дан в марте 2025 года в посёлке Усть-Камчатск в Камчатском крае. За месяц каюры преодолеют более 2000 километров пути с пересечением границы регионов. В апреле каюры финишируют в столице Чукотского автономного округа — городе Анадыре.

«Наши регионы связывают экономические связи по самым разным направлениям: мы сотрудничаем по северному завозу и обмену продуктами, закупке топлива. В последнее время Камчатку и Чукотку связал один канал оптоволоконной связи. Но есть и давние традиции, объединяющие наши регионы. Они касаются проведения гонок на собачьих упряжках, которые очень важны для жителей северных районов Камчатки, это связующий путь между нашими регионами. Договорились, что возродим этот символ Камчатки и Чукотки, восстановим великую совместную гонку, которая проводилась в 90-е годы», — сказал Владимир Солодов.

Владислав Кузнецов поблагодарил Владимира Солодова за тесное сотрудничество между регионами и сообщил, что гонка на собачьих упряжках, в которой участвовали каюры с Камчатки и Чукотки, последний раз проводилась в 2018 году.

«Затем традиция была отложена и сейчас мы её возобновляем. Это мероприятие важно для людей, которые живут этой гонкой, для которых она является примером традиционного уклада. Также хочу сказать, что все дальневосточные регионы тесно связаны и только сообща мы сможем улучшить качество жизни на Дальнем Востоке», - сказал Владислав Кузнецов.

Заключение соглашения будет способствовать укреплению межрегионального сотрудничества, расширению партнерских связей Камчатского края и Чукотского автономного округа, увеличению туристического потока и развитию социальных связей. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Там добавили, что в 2025 году в рамках зимнего фестиваля «Берингия-2025» в Камчатском крае будут праздновать 35 лет с момента проведения первой Камчатской традиционной гонки на собачьих упряжках «Берингия», первостепенной ролью которой является формирование устойчивого интереса со стороны гостей полуострова к традициям коренных малочисленных народов Севера. Визитными карточками фестиваля станут: Всероссийские соревнования по ездовому спорту «Берингия. Авача» и Камчатская традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия».

Всероссийские соревнования по ездовому спорту «Берингия. Авача» – это единственные в России соревнования по ездовому спорту на длинные дистанции, которые проводятся в горной местности. С каждым годом интерес к этим уникальным соревнованиям растет как среди опытных спортсменов, так и среди молодежи со всей страны.

Напомним, традиционная гонка на собачьих упряжках «Берингия», начиная с 1990 года и по сегодняшний день, остаётся одним из главных событий на Камчатке, а гонка «Надежда» впервые состоялась на Чукотке в 1991 году.