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  4. Спортсмен с Камчатки Ярослав Царёв завоевал бронзу на соревнованиях в Анапе

Спортсмен с Камчатки Ярослав Царёв завоевал бронзу на соревнованиях в Анапе

11:32
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Спортсмен с Камчатки Ярослав Царёв завоевал бронзу на соревнованиях в Анапе

Спортсмен с Камчатки Ярослав Царёв завоевал бронзовую медаль на соревнованиях в Анапе. Там с 1 по 17 сентября 2024 года проходят XVI Всероссийские юношеские Игры боевых искусств.

«Традиционно Всероссийские юношеские Игры боевых искусств проводятся с 2008 года и являются одним из самых массовых детско-юношеских спортивных форумов в нашей стране. Соревнования проходят под сводами арены ЛОК "Витязь" по более чем двадцати видам спорта, культивирующим боевые искусства. Количество участников составляет около шести тысяч человек из более 70 регионов страны», - сообщили ИА «Камчатка» в краевом Минспорте.

По итогам соревнований по кикбоксингу в дисциплине «пойнтфайтинг» наш камчатский спортсмен Ярослав Царёв занял 3 место, уступив в решающем бою первому номеру России.

Поздравляем Ярослава и его тренера Артура Кондратьева c достойным выступлением на Всероссийских соревнованиях и желаем дальнейших побед!

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