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  4. Сегодня в Камчатском крае стартовало трехдневное голосование в рамках выборов — Ирина Унтилова

Сегодня в Камчатском крае стартовало трехдневное голосование в рамках выборов — Ирина Унтилова

17:40
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Сегодня в Камчатском крае стартовало трехдневное голосование в рамках выборов — Ирина Унтилова

В Единый день голосования выборы пройдут в рамках 11 избирательных кампаний. Это дополнительные выборы в Заксобрание по избирательному округу № 11, выборы депутатов представительных органов Быстринского, Мильковского, Тигильского, Усть-Камчатского муниципальных округов, поселка Оссора, сел Ильпырское, Тиличики, Начикинского сельского поселения. Выборы главы села Ильпырское и досрочные выборы главы Октябрьского городского поселения.

Время работы участков – с 8:00 до 20:00. Найти свой участок можно на сайте Центральной избирательной комиссии или в личном кабинете на «Госуслугах»;

«Ход голосования будут контролировать 124 наблюдателя от зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений и Общественной палаты края;
Аккредитовано 25 журналистов из региональных и муниципальных СМИ — чтобы освещение выборов было оперативным, объективным, прозрачным.Голосование на выборах – гражданский долг каждого. Уверена, что жители этих муниципалитетов не останутся в стороне, а сами выборы пройдут в соответствии с законодательством, прозрачно и без нарушений», — сообщила Ирина Унтилова

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