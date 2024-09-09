Избирком Камчатки оценил ход единого дня голосования на полуострове

Ход избирательной кампании и выборы проходили с соблюдением действующего законодательства, рассказали ИА «Камчатка» в ШОН

«Штатный режим, избиратели голосуют на участках, всё требования избирательного права соблюдены, нарушений на участках не выявлено» — отмечали общественные наблюдатели во время голосования.

«Несмотря на изменение действующего законодательства, нововведений, использование новых технологий в организации выборного процесса на территории нашей страны, в который раз отмечу высокую прозрачность и легитимность избирательной кампании, в том числе на территории нашего края», - подчеркнула в избиркоме Камчатки

Сбоев в системе ДЭГ не зафиксировано, данные о количестве, принявших участие избирателей по системе ДЭГ, поступали в режиме реального времени.

Данные об итогах выборов на Камчатке смотрите здесь: https://t.me/kamizbirkom