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  4. Избирком Камчатки оценил ход единого дня голосования на полуострове

Избирком Камчатки оценил ход единого дня голосования на полуострове

12:59
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Избирком Камчатки оценил ход единого дня голосования на полуострове

Ход избирательной кампании и выборы проходили с соблюдением действующего законодательства, рассказали ИА «Камчатка» в ШОН

«Штатный режим, избиратели голосуют на участках, всё требования избирательного права соблюдены, нарушений на участках не выявлено» — отмечали общественные наблюдатели во время голосования.

«Несмотря на изменение действующего законодательства, нововведений, использование новых технологий в организации выборного процесса на территории нашей страны, в который раз отмечу высокую прозрачность и легитимность избирательной кампании, в том числе на территории нашего края», - подчеркнула в избиркоме Камчатки

Сбоев в системе ДЭГ не зафиксировано, данные о количестве, принявших участие избирателей по системе ДЭГ, поступали в режиме реального времени.

Данные об итогах выборов на Камчатке смотрите здесь: https://t.me/kamizbirkom

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