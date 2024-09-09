Выборы в артели «Колхоз Красный труженик» на Камчатке поставят под видеонаблюдение

Камеры видеонаблюдения поставят на выборах органов управления в Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик», сообщили в правительстве региона. Они пройдут 24-25 сентября в селе Запорожье, Усть-Большерецкого района (ДК «Маяк») .

«На запланированной в сентябре процедуре голосования, которая состоится в артели, будут применяться система видеонаблюдения по тем же параметрам, тем же методикам, как и при организации проведения выборов федерального и регионального масштаба в Российской Федерации. На данный момент, с представителями артели согласовано шесть мест установки камер видеонаблюдения. Девятого сентября специалисты с оборудованием вылетят к месту проведения выборов для монтажа и настройки оборудования», — рассказал министр цифрового развития Камчатского края Николай Киселев.

Процедура голосования будет транслироваться онлайн. Перейдя ссылке, может посмотреть за ходом проведения выборов. Записанные видеоматериалы, будут храниться в облачных сервисах более тридцати суток.

«Это делается для контроля, повышения прозрачности и легитимности голосования», — прокомментировали в правительстве

Губернатора Камчатского края Владимира Солодова, ранее дал поручение создать в правительстве региона рабочую группу для содействия в проведении выборов органов управления Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик».