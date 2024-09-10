За один месяц жители Камчатки «подарили» мошенникам больше 57 миллионов рублей

За один месяц жители Камчатского края перевели 57 336 000 рублей, поверив неизвестным. Схемы мошенничества остаются прежними: инвестиции, перевод денег на якобы безопасный счёт или помощь «попавшему в беду» родственнику. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.

В этом году появился новый способ обмана граждан. 64-летней жительнице Елизовского района позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Женщине сообщили, что с её счетов осуществляются переводы на помощь армии другого государства. Чтобы избежать возбуждения уголовного дела, елизовчанка должна перевести деньги на якобы безопасный счет. Тогда, по версии злоумышленников, она отведёт от себя подозрения и сохранит свои деньги. Таким образом женщина взяла кредиты в нескольких банках и перевела на банковские счета 2 510 000 рублей.

По всем фактам следственными органами МВД России Камчатского края возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».