Губернатор Камчатки объявил об участии в пилотной программе Северного завоза

Удешевить поставки продуктов питания и топлива в удаленные районы Камчатки поможет участие в пилотной программе Северного завоза, сообщили ИА "Камчатка" в администрации региона.

Владимир Солодов дал распоряжение о необходимости активного участия в реализации этой инициативы направленной на получение преимущества, которые позволят снизить затраты на доставку продукции.

«Отдельно хочу отметить вопросы, касающиеся поддержки труднодоступных населенных пунктов – это закон о Северном завозе. Я попрошу активизировать наше участие во всех этих механизмах. Прошу не откладывая, прямо на этапе пилотной реализации, активно включиться в эту работу. В том числе – предлагать через этот механизм обеспечить завоз в отдельные населенные пункты Камчатского края. Главная задача – сделать более дешевым завоз продуктов питания, топливно-энергетических ресурсов, товаров первой необходимости», — сказал глава региона.

В 2024 году для доставки товаров в удаленные районы из краевого бюджета выделят 20,5 миллионов рублей. С 2022 года в регионе работает программа, которая помогает предпринимателям компенсировать расходы на транспортировку продуктов в отдаленные населенные пункты. Каждый год объемы поставок растут, увеличивается ассортимент товаров и количество обслуживаемых населенных пунктов.

Сейчас финансовая поддержка северного завоза помогает снизить цены на девять видов продуктов, включая куриное и свиное мясо, подсолнечное масло, рис, пшено, гречку, муку, сахар и макароны. Эти товары доставляют в 24 населенных пункта Камчатского края. В этом году субсидии получили Карагинский, Олюторский, Пенжинский, Усть-Большерецкий районы, Тигильский округ и поселок Палана. Узнать, где и когда можно купить эти товары по сниженным ценам, можно в Администрации города.