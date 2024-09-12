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  4. На Камчатке завершили расследование смерти работника АО «ЮЭСК»

На Камчатке завершили расследование смерти работника АО «ЮЭСК»

11:30
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На Камчатке завершили расследование смерти работника АО «ЮЭСК»

В Камчатском крае комиссия по расследованию несчастного случая с участием Государственной инспекции труда в Камчатском крае завершила расследование смертельного несчастного случая, произошедшего с работником АО «ЮЭСК».

«21 мая 2024 года на территории дизельной электростанции в посёлке Палана Тигильского района при проведении работ по демонтажу гаражных ворот бокса створка ворот упала на работника, причинив ему травмы не совместимые с жизнью. В ходе расследования несчастного случая установлены причины несчастного случая и ответственные должностные лица. Материалы расследования направлены в следственные органы для принятия процессуальных решений», - сообщили ИА «Камчатка» в Государственной инспекции труда в Камчатском крае.

Там добавили, что по итогам расследования происшествие квалифицировали как несчастный случай на производстве. Кроме того, в отношении АО «ЮЭСК» провели проверку, в ходе которой установили ряд нарушений требований охраны труда. Работодателю выдали обязательное для исполнения предписание. За допущенные нарушения АО «ЮЭСК» привлечено к административной ответственности в виде штрафа на сумму 130 000 рублей.

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