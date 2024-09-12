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Отопительный сезон начнётся 12 сентября в камчатских сёлах Тигиль и Седанка

12:37
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Отопительный сезон начнётся 12 сентября в камчатских сёлах Тигиль и Седанка

На Камчатке АО «Южные электрические сети Камчатки» (дочернее общество ПАО «Камчатскэнерго», входит в Группу РусГидро) продолжает подключать объекты к теплоснабжению в отдалённых населённых пунктах. Согласно постановлениям глав сельских поселений, в селах Тигиль, Седанка Тигильского района отопительный сезон стартует сегодня, 12 сентября. В сёлах Атласово и Долиновка Мильковского района отопительный сезон начнётся 15 сентября.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», потребители в населённых пунктах Пенжинского района начали получать отопление с 5 по 10 сентября. Образовательные учреждения Пенжинского района начали отапливаться с 31 августа - 2 сентября.

По обращению администраций детского сада в селе Манилы, школы в селе Таловка и детской школы искусств в селе Каменском отопление в зданиях не отключалось в течение всего летнего периода. Также в селе Никольское Алеутского района отопительный сезон продолжается круглогодично с двухнедельным перерывом для проведения на котельных ремонтных и профилактических работ. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе Камчатскэнерго.

За время подготовки к отопительному периоду АО «ЮЭСК» полностью в соответствии с графиком выполнило все мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В течение месяца на отдельных зданиях и сооружениях завершатся работы, не влияющие на качество теплоснабжения. По заявкам руководителей в зданиях образовательных, медицинских и других социальных учреждений выполнены гидравлические испытания внутренних инженерных сетей.

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