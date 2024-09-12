13 новых сортов картофеля успешно вырастили на Камчатке

На Камчатке руководителям и технологам предприятий, которые выращивают картофель в промышленных масштабах презентовали новые для региона сорта картофеля: Фламинго, Ла Страда, Кармен, Индиго, Реал, Оскар, Атлетик, Сормат, Гетсби, Калинка, Милана, Кингсмен и Прайм. Все сорта успешно были выращены на полях в Елизовском районе. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

Для презентации приехали представители семеноводческого предприятия «ДокаГен» из Московской области, которое предоставило семенной материал для пробного посева на Камчатке.

«Здесь представлены 13 сортов картофеля, которые являются нашей собственностью, мы являемся патентообладателями и производим эти сорта от пробирок. Развитие новых сортов картофеля начинается от пробирки, потом высаживаются в теплицы, а затем уже идут полевые высадки. Мы размножаем этот картофель по полному циклу, для того чтобы семена имели максимальную чистоту. Наши сорта районированы, то есть могут выращиваться во всех регионах России и показывать хороший результат урожайности. Здесь представлены столовые и промышленные сорта. Наша компания проводит всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителей и ведёт их до получения результата», - сказал Эдуард Орешкин, представитель семеноводческого предприятия.

В рамках встречи фермерам рассказали о преимуществах сортов картофеля, об особенностях выращивания, а также провели дегустацию корнеплодов, выращенных на Камчатке. Новые сорта появятся на прилавках уже в следующем году.

Министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края предоставляет целый ряд мер поддержки для предприятий, выращивающих картофель, для обеспечения социальной сферы региона, а также для продажи населению.

«Существует поддержка из федерального и краевого бюджетов. Поддержка из федерального бюджета на развитие элитного семеноводства, сейчас у нас её получают семеноводческие хозяйства. Поддержка краевого бюджета направлена на приобретение и возмещение затрат по приобретение семенного материала картофеля. В этом году запланировано 8,4 миллиона рублей на это направление», - сообщила заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края Оксана Демина.

В текущем году вся посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий составила 20,3 тыс. га, в том числе: картофеля - 1,8 тыс. га, овощей открытого грунта - 0,44 га.



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