Всероссийский день бега «Кросс нации-2024» состоится в Камчатском крае 21 сентября

На Камчатке 21 сентября 2024 года на биатлонном комплексе имени Фатьянова состоится Всероссийский день бега «Кросс нации-2024».

«Участники забега соревнуются в следующих дистанциях: 1000 метров – для самых юных участников, 9 лет и младше, для семейных команд; 4 000 метров – дистанция для всех желающих; 6 000 метров – сильнейшие девушки до 19 лет; 8 000 метров – сильнейшие юноши до 19 лет и женщины; 12 000 метров – сильнейшие мужчины», - рассказала начальник отдела развития видов спорта и высшего спортивного мастерства Людмила Попова.

Подать заявку на участие в Кроссе нации можно с помощью портала «Госуслуги», перейдя по прямой ссылке: https://www.gosuslugi.ru/

Регистрация уже идёт и продлится до 19 сентября. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«Для участия в соревнованиях необходимо представить в комиссию по допуску участников следующие документы, либо внести информацию о них в интерактивной форме на ЕПГУ, в случае подачи электронного заявления, и предоставить оригиналы этих документов в день проведения соревнований организатору: документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении); медицинское заключение врача о допуске к участию в соревновании», - добавила Людмила Попова.

Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев для всех участников массового забега обеспечивает министерство спорта Камчатского края.

«Кросс нации» – самое массовое физкультурное мероприятие по легкой атлетике в России. Забег проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного президентом Владимиром Путиным, задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом.