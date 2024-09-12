Жителей Камчатского края приглашают на ярмарку «Елизовская осень – 2024»

На Камчатке 14 и 15 сентября состоится традиционная выставка-ярмарка достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень – 2024». Гостей ждут на площади Ленина в городе Елизово.

На выставке-ярмарке посетители смогут ознакомиться с ассортиментом продукции местных и российских производителей, а также приобрести товары в сфере сельского хозяйства, рыбной, пищевой и перерабатывающей промышленности и многое другое. Производителям мероприятие даст возможность расширить рынок сбыта, найти новых покупателей и потенциальных партнёров. В течение двух дней выставка-ярмарка будет сопровождаться концертной программой с участием творческих коллективов Камчатского края. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в пресс-службе правительства края.

«У нас небольшой сыроваренный цех, мы производим мягкие рассольные сыры. И результатом нашей работы можно будет в полной мере насладиться в эту субботу на очередной выставке-ярмарке «Елизовская осень – 2024». Хочу пригласить всех жителей полуострова на выставку, чтобы ознакомиться с нашей продукцией, продуктами камчатского производства и не только», — отметила владелица мини-сыроварни «Мадам Сыровар» Ксения Ананьина.

Организаторами мероприятия выступают: правительство Камчатского края, администрация Елизовского муниципального района, администрация Елизовского городского поселения, Камчатский выставочно-туристический центр, при поддержке Торгово-промышленной палаты Камчатского края.

Как ранее сообщало ИА «Камчатка», «Елизовская осень» скорректирует дорожное движение в городе Елизово. Будут введены ограничения для движения транспортных средств по нескольким улицам города в период с 12:00 13 сентября до 20:00 15 сентября. Для уменьшения негативного влияния от перекрытия дорог на городской трафик в этом году улицу Ленина не перекроют полностью.

Подробную схему движения личного и общественного транспорта на время проведения «Елизовской осени» смотрите здесь: https://kamtoday.ru/news/poluostrov/zhiteley-kamchatki-priglashayut-na-yarmarku-elizovskaya-osen-202...