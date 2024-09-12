«Завтраки с учёными»: камчатских школьников знакомят с профессиями и говорят о науке

Встречи со школьниками старших классов проводят сотрудники Камчатского ИРО, КамГУ им. В. Беринга, КамчатГТУ, Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Федерального исследовательского центра проблем химической физики и медицинской химии РАН, Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», Федерального исследовательского центра «Институт цитологии и генетики СО РАН», государственного университета и государственного педагогического университета из Новосибирска.

«Сегодня в Камчатском крае очень большая востребованность специалистов с инженерным образованием. Кафедра “Энергетические установки и электрооборудование судов” КамчатГТУ ведет подготовку по двум основным специальностям – это инженеры-электрики и инженеры-электрики судовые. И моей задачей сегодня было познакомить ребят с этим направлением, показать значимость профессии инженера и рассказать о процессах, которые происходят благодаря развитию инженерной мысли», – рассказал заведующий кафедрой «Энергетические установки и электрооборудование судов» КамчатГТУ Олег Белов.

Предметом для обсуждения в неформальной обстановке становятся темы из области педагогики, психологии, этнографии, генетики, климатологии, энтомологии и других научных направлений.

«Я уже много лет изучаю муравьев и, конечно же, готовился рассказать о них ребятам: что это за группа, где обитает, что ест и как живет на Камчатке. Ребята очень умные, толковые, отклик – шикарный. Надеюсь, будем не просто сотрудничать, но и получать научные результаты. Это очень важно, потому что Камчатка до сих пор остается “белым пятном” в области энтомологии, особенно в части мирмекологии – изучения муравьев. Такие встречи – хорошая возможность наглядно показать детям свою работу и то, насколько она интересна, чтобы они увидели все вживую, загорелись этим и в перспективе стали учеными. И если хотя бы один-два человека станут настоящими исследователями, думаю, задача наша будет выполнена», – рассказал научный сотрудник ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН» Артем Рябинин.

Такие встречи позволяют школьникам погрузиться в мир науки и профессий, а ученикам профильных классов расширить и углубить свои знания по выбранным предметам.

«На базе нашей школы действует медицинский Предуниверсарий в рамках соглашения с Сеченовским университетом. Мы ведем естественно-научную вертикаль, начиная с 8 класса. Кроме того, в этом году мы начали работу с 7 классом по проекту “Сириуса”. И встреча, которую провел сегодня в школе Артём Сергеевич Рябинин стала для нас настоящим подарком и очень поможет в практической части деятельности по проекту. Он подарил нам специальную литературу и оставил презентацию своей лекции – этот уникальный материал можно будет использовать в дальнейшей работе с учениками», – рассказала замдиректора школы № 33, учитель биологии Ольга Панкратова.

Всего в рамках научно-популярного трека III мероприятия-спутника IV Конгресса молодых ученых в течение 3-х дней встречи с учениками 17 общеобразовательных учреждений Камчатки проведут 19 научных сотрудников.