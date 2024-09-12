Медицина на Камчатке: Кадры решают всё!

Глава региона рассказал, что удаётся привлекать врачей, медицинских работников из других регионов, но есть и обратная сторона медали.



«Только в этом году к нам приехали около 400 человек. Но есть другая проблема - врачи одновременно и уезжают. Так мы получаем постоянную работу по поиску людей. А значит, важно не просто привлечь - нужно удерживать тех, кто приехал и создавать для них условия. Прогресс мы видим - начиная с прошлого года уезжает медиков меньше, чем приезжает. Еще одно направление - целевое обучение ребят с Камчатки в ведущих вузах на врачей. Да, подготовить медика долго, дольше чем по другим профессиям, 6 лет в среднем они учатся. Но это задел на десятилетия», — сказал Владимир Солодов.



С 2021 года для работы в лечебных учреждениях на Камчатке приехали 2 414 человек.



«C начала 2024 года – 441 специалист из которых 140 - врачи. 69 прибыли из иных регионов России. 5 врачей начали работать в Карагинской районной больнице. По программе «Земский доктор» прибыли 8 узкопрофильных специалистов. Еще 20 узкопрофильных специалистов окончили обучение по целевому направлению и в скором времени начнут работать на Камчатке. По итогам 2023 года разность между прибывшими и покинувшими регион сотрудниками медицинской сферы составила 32 специалиста. 29 из них - врачи, трое - средний медицинский персонал», — сообщили статистику глава региона.



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