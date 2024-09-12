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  4. Дороги Камчатки — более 500 километров «как зеркало» с 2020 года

Дороги Камчатки — более 500 километров «как зеркало» с 2020 года

21:45
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Дороги Камчатки — более 500 километров «как зеркало» с 2020 года

Итог работы дорожников за последние 4 года получил оценку главы региона на Прямой линии.

«Мы построили трассу, которая вывела качество дорожного строительства в регионе на новый уровень - федеральную трассу до аэропорта. Ездить стало безопаснее и проще. Развитие наших городов, Елизова и Петропавловска-Камчатского, сразу получило новый импульс. За эти же годы удалось завершить строительство самой длинной дороги — до посёлка Мильково. Её протяжённость составляет 308 километров. Эта дорога стала для нас уроком - подтверждением того, что нельзя крупные проекты сделать быстро. Даже большими усилиями. Ведь этот проект стартовал ещё в 2008 году и последние 20 километров были достроены как раз в 2020 и 2021 годах», — сказал Владимир Солодов.

Также в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" на Камчатке отремонтировано более 200 километров дорог.

Трансляцию смотрите на rutube-канале правительства Камчатского края, канале информационного агентства «Камчатка», федеральном канале «Россия24», а также на региональных телеканалах — «41 регион» и «Камчатка-1».

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