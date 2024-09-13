Автопокрышки на площадках ТКО в Петропавловске — это проблема. Законодатели Камчатки нашли путь решения

Председатель комитета по вопросам ЖКХ ЗакС Камчатского края Анатолий Кирносенко рассказал что поступило обращение от нескольких управляющих компаний. Управляйки столкнулись с проблемой вывоза и утилизации использованных покрышек в краевой столице.

«Распространенная практика, когда покрышки, несмотря на запрет, складируют на территориях многоквартирных домов и на контейнерных площадках для ТКО. Управляющие компании не имеют права работать с отходами такого класса, как покрышки. Кроме того, их вывоз не заложен в тарифы, а за сдачу на утилизацию берут немалые деньги. При этом Контрольное управление администрации ПКГО требует от управляющих компаний вывозить покрышки, грозя немалыми штрафами. Если это включить в тариф, то это ляжет дополнительным бременем на жителей», — пояснил Анатолий Кирносенко.

Комитет рассмотрел успешный опыт Елизовского района, где в 2023 году начался эксперимент с «лодочками» — специальными контейнерами для сбора покрышек. При этом жители многоквартирных домов не несут расходы на вывоз покрышек с площадок для ТКО.

«Мы договорились, что не позднее февраля 2025 года в Петропавловске будут организованы такие же места сбора отработанных покрышек», – сообщил Анатолий Кирносенко.

Однако такое решение потребует законодательных мер регулирования.

«Будем вырабатывать механизм привлечения к ответственности для тех, кто выкидывает покрышки в неположенных местах. Также продумаем, каким образом обязать шиномонтажные организации заключать договоры на сдачу покрышек на переработку», — рассказал председатель комитета по вопросам ЖКХ.

Кроме того, комитет ЗакС подготовит инициативу, обязывающую гаражные кооперативы строить площадку для сбора мусора и заключить договор на его вывоз.