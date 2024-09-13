Владимир Солодов: Решение вопросов обеспечения лекарствами в районах — задача в том числе и главврачей больниц 

Один из вопросов, с которым жители Камчатского края обратились к Владимиру Солодову на прямую линию, касался обеспечения лекарствами в отдалённых посёлках, таких как Озерновский. Глава региона сообщил, что такая проблема действительно существует, при этом заниматься её решением должны не только сотрудники краевого министерства здравоохранения, но и главные врачи районных больниц, которые отвечают за здравоохранение в муниципалитетах.

«Посёлок Озерновский — это труднодоступный населённый пункт, там действительно есть проблема с обеспечением лекарствами. Существует и вторая проблема: широкий ассортимент лекарств в маленьком посёлке означает низкий оборот. Для любой аптеки это своеобразная “головная боль”, поскольку истекают сроки годности. При этом, разумеется, превыше всего потребности людей. А значит, эту задачу необходимо решать. Хочу обратить внимание всех главных врачей районных больниц: обеспеченность лекарствами - это и ваша задача тоже. Сейчас есть отстранённость в этом вопросе. Но больше так не пойдет: главрач вместе с главой района отвечает за потребности в здравоохранении жителей. Если аптека плохо работает, даже если она напрямую неподведомственна больнице, задача главного врача - своевременно уведомлять о сложившейся ситуации. Нужно обеспечить у себя в больнице небольшой аптечный пункт, каким-то другим образом содействовать решению проблемы - но в любом случае не самоустраняться», — сказал глава региона.

Владимир Солодов подчеркнул, что поступали вопросы, связанные с тем, что корректировался перечень льготных препаратов. В списке жизненно важных лекарственных препаратов указывалось одно наименование, а врачи прописывали совершенно другое. Этот вопрос на сегодня решён. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

Напомним, глава региона провел прямую линию, в ходе которой ответил на волнующие граждан вопросы. Ответы на вопросы, не вошедшие в прямой эфир, камчатцы получат в индивидуальном порядке в письменном виде.

Запись трансляции прямой линии с губернатором Камчатки Владимиром Солодовым здесь: https://rutube.ru/video/f4914562dafc07f0f989bc358e7ff888/