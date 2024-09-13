Оставленный без присмотра обогреватель стал причиной пожара в Петропавловске

На Камчатке оставленный без присмотра обогреватель стал причиной пожара. Это произошло в начале этой неделе на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.

Из-за сильного задымления в подъезде в нескольких квартирах оказались заблокированы люди. Троих человек пожарные вывели на свежий воздух с помощью спасустройств, ещё троих — через окно, применив автолестницу. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

Медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась.