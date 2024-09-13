Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Происшествия
  4. Оставленный без присмотра обогреватель стал причиной пожара в Петропавловске

Оставленный без присмотра обогреватель стал причиной пожара в Петропавловске

12:44
44
Оставленный без присмотра обогреватель стал причиной пожара в Петропавловске

На Камчатке оставленный без присмотра обогреватель стал причиной пожара. Это произошло в начале этой неделе на проспекте 50 лет Октября в Петропавловске-Камчатском.

Из-за сильного задымления в подъезде в нескольких квартирах оказались заблокированы люди. Троих человек пожарные вывели на свежий воздух с помощью спасустройств, ещё троих — через окно, применив автолестницу. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

Медицинская помощь, к счастью, никому не потребовалась. 

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Депутаты Камчатки обсудили реализацию нацпроектов в Петропавловске
Сегодня в Петропавловске-Камчатском ожидается сильный дождь
Праздник бубна в Петропавловске перенесли на закрытую площадку
В два раза больше рабочих будут ремонтировать дорогу в микрорайоне «Мишенный-3» в Петропавловске
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.