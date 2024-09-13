Аферисты представились работниками поликлиники и обманули пенсионерку из Петропавловска

Полиция на Камчатке расследует дело о мошенничестве и краже денег с банковской карты, сообщили в УВД края. В сети аферистов попала 72 - летняя жительница Петропавловска-Камчатского. Они представились работниками поликлиники и предложили пройти диспансеризацию

«Поверив аферистам, пенсионерка установила на мобильный телефон опасное приложение и мошенники получили к нему удаленный доступ завладели кодами, и похитили со счетов доверчивой женщины 450 000 рублей», — рассказали в полиции.

Следственным управлением УМВД России по г. Петропавловску-Камчатскому было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

«УМВД Росси по Камчатскому краю напоминает об опасности общения по телефону с незнакомцами. Работники медицинских и других учреждений не будут просить вас устанавливать неизвестные приложения на ваш телефон и спрашивать персональные данные. При поступлении подобных звонков незамедлительно прекращайте разговор и лично обращайтесь в организацию из которой Вам поступил звонок», — напомнили в полиции.