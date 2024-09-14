Проекты по защите Камчатки от цунами, извержений и климатических изменений представлены в Петропавловске-Камчатском

Презентация научных разработок участников мероприятия-спутника Конгресса молодых учёных прошла в Петропавловске-Камчатском, сообщили в правительстве региона.



«Большой отклик вызвали презентации участников, важно, что они предлагали практические решения, а не эфемерные, которые уже завтра были бы убраны в стол. С реализацией озвученных инициатив, в том числе, будут работать и в лабораториях КамГУ им. Витуса Беринга наши учёные и студенты. Отрадно, что инициативы участников мероприятий-спутника прошлых лет уже частично реализованы, они работают на благо жителей края и помогают научному сообществу региона в проведении исследований», - рассказала и.о. ректора КамГУ им Витуса Беринга Ольга Ребковец.



Работа учёных велась в пяти проектных группах. В течение трех дней участники проектных треков искали пути решения, как защитить людей на Камчатке от последствий извержения вулканов, схода лавин, сейсмоизноса зданий, изменений климата на полуострове, удара цунами. Учёные предложили технологии, которые не используются нигде в мире в оперативном прогнозе.



«Мы хотим использовать оптоволоконные сети, которые раскинуты на дне моря и питают весь полуостров Интернетом, и с помощью них пытаться регистрировать длинные волны цунами. У нас есть специалисты, которые имеют опыт по обработке таких записей, полученных на дне акваторий. Практически нигде в России таких учёных нет, а нам удалось их объединить их в одну проектную группу. В целом, эта работа может быть реализована в среднесрочной перспективе, но необходимо более детально разобраться, как это использовать дальше в оперативном прогнозе», - рассказал о результатах работы руководитель трека Игорь Медведев, руководитель лаборатории цунами им. С.Л. Соловьева Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.



Над развитием системы сейсмического мониторинга зданий работала проектная группа под руководством директора Камчатского филиала геофизической службы РАН Данилы Чеброва.



«Три дня мы разбирались с тем, как организовывать системы сейсмомониторинга, как сделать так, чтобы они развивались и приносили практическую пользу населения. В первую очередь, это требует коррекции нормативно-правовой базы, увеличения затрат, планирования государственного масштаба, так как всё это – работа на перспективу, о чем мы и рассказали в своей презентации», - рассказал Данила Чебров.



Камчатка обрамлена цепью вулканов, и о том, как сделать такое соседство безопасным, рассказали проектные группы под руководством директора Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.



«Я руководил двумя проектными группами, одна из них работала над снижением негативных последствий от извержения Корякского вулкана, который находится в непосредственной близости от крупных населенных пунктов Камчатки, вторая – разрабатывала математические модели и технологические подходы для контроля лавиноопасности в регионах. По итогам трехдневных обсуждений был предложен проект по созданию геофизического центра в районах вулканов Корякский и Авачинский. Установленное оборудование будет помогать учёным прогнозировать извержение вулканов, их сценарии, фиксировать нарастающую активность исполинов. Есть силы, средства и люди для установки такого геофизического центра. Если мы получим соответствующую поддержку, то он может заработать уже в 2026 году», - рассказал Алексей Озеров.





Климатологи из разных регионов страны в составе ещё одной проектной группы сошлись во мнении, что в ближайшие 30 лет Камчатский край ждут изменения климата: повышение температуры на 2-3 градуса по Цельсию, частые переходы через «ноль» и рост суточного максимума осадков до 30%. Главная причина таких глобальных изменений – антропогенная деятельность, и ученые разработали варианты адаптации этих изменений в туристической сфере. Лучшие практики – представлены членам правительства Камчатского края.



справочно: IV Конгресс молодых ученых пройдет 20-22 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. Это ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в 2022 году. Конгресс объединяет представителей научных школ из регионов России, образовательных организаций, органов власти, индустриальных партнеров, представителей бизнеса и госкорпораций, а главное - молодых ученых, победителей конкурсов грантов, студентов и школьников из России и других стран. Результаты работы участников мероприятия-спутника на Камчатке будут представлены на Конгрессе молодых ученых в Сочи.