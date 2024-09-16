Делегация Камчатки на ВЭФ-2024 подписала ряд важных соглашений в сфере туризма, образования и логистики

Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в своём интервью телеканалу «Россия-24» рассказал о главных итогах Восточного экономического форума. Он отметил, что IX Восточный экономический форум принёс значительную пользу Дальневосточному региону, в том числе Камчатскому краю.

Так было подписано соглашение о намерениях вложить в туристическую отрасль региона около 10 млрд рублей; обеспечении устойчивых контейнерных перевозок; развитии сферы образования и т.д. Кроме того, Президент РФ озвучил важное для камчатских семей решение о выплатах 1 млн рублей многодетным семьям, сохранение до 2030 года ставки 2% ипотеки для жителей Дальнего Востока.

«Скажу честно, на первое место я бы, конечно, поставил решение, принятое Президентом Российской Федерации, потому что каждый раз, приезжая, он готовится к Форуму и выходит с целым рядом очень важных для нас решений. В этом году это были дополнительные 100 миллиардов в программу реновации городов. Это были выплаты за третьего ребенка. Это были поручения, связанные с строительством самолета “Байкал”, и многие, многие другие. Для нас это принципиально, потому что именно решения Президента позволяют нам работать дальше, позволяют настаивать в работе с коллегами на том, что решение Президента надо выполнять, а значит надо способствовать развитию Дальнего Востока. Это, наверное, самое важное. Важны, конечно, и уже подписанные соглашения. Их в этом году рекордно много: более 5,5 трлн рублей. И сразу там, опережая рассуждение на тему, на бумаге это или не на бумаге, хочу сказать, что приходит на землю обычно порядка 80%. Не 100%:100% не бывает. У кого-то что-то не случилось, банк не дал кредит, еще что-нибудь не вышло. Но процентов 80 приходит. Поэтому этот Форум, по сути дела, привел к тому, что на территорию Дальнего Востока придет около 4 трлн инвестиций», — сказал Юрий Трутнев.

На ВЭФ-2024 принят целый ряд решений по созданию объектов туристического комплекса. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов и президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о намерениях вложения инвестиций в туристическую отрасль региона. Объем инвестиций составляет около 10 млрд рублей.

Соглашение предусматривает сотрудничество сторон в области развития туристической инфраструктуры Камчатского края и продвижения туристического потенциала региона на внутреннем и мировых туристских рынках.

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в контуре управления госкорпорации «Росатом») и правительство Камчатского края на площадке ВЭФ заключили соглашение о сотрудничестве для обеспечения устойчивых контейнерных перевозок в направлении Камчатского края.

Документ подписали вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти и внешним связям FESCO Сергей Сидоров и заместитель председателя правительства Камчатского края Юлия Морозова.

Стороны договорились об оперативном обмене информацией о номенклатуре, планируемых объемах, графике движения грузов для обеспечения стабильных контейнерных отправок в регион. В случае возникновения различных факторов, снижающих необходимый уровень транспортной доступности Камчатского края, соглашением предусмотрена выработка совместных мер для устранения барьеров.

На полях Восточного экономического форума-2024 (ВЭФ) было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Камчатского края и Центром знаний «Машук». Соглашение откроет новые возможности для развития образования и молодежной политики края и позволит обучать педагогов и наставников передовым образовательными методикам и воспитательным практикам.

Всероссийский круглогодичный Центр знаний «Машук» и правительство Камчатского края будут совместно работать по нескольким направлениям, в числе которых – создание инновационных образовательных проектов для учителей школ и преподавателей колледжей. Образовательные программы будут включать работу над стратегией развития краевой системы образования и создание инициативных проектов по повышению качества образования и работы с молодежью Камчатки. Мероприятия будут проводиться как на базе Центра знаний «Машук» в Пятигорске, так и на территории Камчатского края в формате «Выездной Машук» с привлечением лучших федеральных и региональных экспертов Центра.

Также на полях Восточного экономического форума дан старт работе автономного энергокомплекса на Камчатке. Церемония прошла на выставочном стенде энергетической компании РусГидро. В торжественном пуске принял участие губернатор Камчатского края Владимир Солодов, а в режиме видео конференц связи в селе Долиновка генеральный директор акционерного общества «Южные электрические сети Камчатки» Виктор Мурзинцев, заместитель Министра ЖКХ и энергетики Камчатского края Антон Сидельников и главный инженер АО «ЮЭСК» Сергей Рыжов.

Реализация проекта позволит обновить существующие дизельные электростанции, заместить выработку на дизельном топливе энергией солнца и ветра, увеличить долю выработки «зеленой» электроэнергии на 4%, снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Губернатор края Владимир Солодов отметил, что Камчатка — один из лидеров в стране по доле выработки энергии с использованием возобновляемых источников. Геотермальные, ветровые и солнечные электростанции вырабатывают около 30% всей электроэнергии в регионе.

В интервью Юрий Трутнев сообщил о планах повысить целевой показатель инвестиций на Дальнем Востоке до 12 трлн.

«Вот то, что у нас сейчас 4,2 трлн рублей уже произведенных инвестиций, - это совсем не значит, что это все. Дело в том, что каждый инвестиционный проект, он же предусматривает строительство предприятия, то есть определенный инвестиционный цикл. Обычно это до пяти лет. По крупнейшим проектам это может быть и семь лет, и больше. Но мы же курируем все это строительство в процессе, мы понимаем, что, если уже там миллиарды рублей вложены, то проект состоится, никуда он не денется, мы ему помогаем, он дойдет до конца. Соответственно, посчитав вот все эти уже реализуемые проекты, мы видели, что порядка 8,5 трлн у нас уже есть, а план – 10 трлн. Мы что, собираемся за 6 лет ближайшие сработать на 2 трлн? Ну, мне кажется, что это просто неправильно сидеть и радоваться тому, что у тебя планы настолько незначительные, что ты их точно выполнишь. Мы точно сделаем 12 трлн, никаких у меня в этом сомнений нет, хотя кое-что придется менять и в тактике, а, может, даже и в стратегии работы», — сообщил Юрий Трутнев.

В Форуме приняли участие более 7100 человек, в том числе свыше 1500 представителей СМИ из 75 стран и территорий, включая Россию.

Форум посетили представители 16 недружественных стран и территорий: (Австралия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Германия, Дания, Италия, Каймановы острова, Нидерланды, Республика Кипр, Республика Корея, Сингапур, США, Франция, Швейцария, Япония). Самые многочисленные делегации: Китай, Малайзия, Болгария, Вьетнам, Мьянма.