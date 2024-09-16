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  4. Победителей Первенства по шахматам наградили в столице Камчатки

Победителей Первенства по шахматам наградили в столице Камчатки

15:45
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Победителей Первенства по шахматам наградили в столице Камчатки

На Камчатке назвали победителей и призёров Первенства Петропавловска-Камчатского по шахматам среди юниоров. Соревнования состоялись на прошлой неделе в спортивной школе № 1. В турнире участвовали 29 шахматистов 2003 года рождения и моложе.

Лучший результат среди юношей показал Лев Кочнев (тренер - Александр Неделко). Второе место завоевал Артём Гоюнли, третье — Александр Дьяков. Наставником призёров является Дмитрий Соколов. Об этом рассказали ИА «Камчатка» в пресс-службе администрации Петропавловска.

Среди девушек лидер соревнования Валерия Гончаренко (тренер - Владимир Ворошилов). Второе место присудили Арине Аксаментовой (тренер - Евгений Бережевский). Третье место завоевала Ксения Кокорева (тренер - Александр Неделко).

Победителей и призёров турнира наградили кубками, медалями и грамотами.

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