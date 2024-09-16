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Биатлонист с Камчатки Александр Козулин завоевал бронзу Чемпионата России 

16:29
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Биатлонист с Камчатки Александр Козулин завоевал бронзу Чемпионата России 

Биатлонист с Камчатки Александр Козулин завоевал бронзовую медаль Чемпионата России по летнему биатлону на лыжероллерах. Соревнования прошли в Красноярске с 6 по 15 сентября.

«В завершающий соревновательный день Чемпионата России спортсмены со всей страны боролись за медали в дисциплине эстафета. Александр Козулин в составе команды Санкт-Петербурга завоевал третье место - спортсмены уступили командам из Приволжского федерального округа и республики Башкортостан 14.9 секунды», - сообщили ИА «Камчатка» в СШОР по зимним видам спорта.

В дисциплине роллеры-гонка на дистанции 20 километров Александр занял 29 позицию, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах. В спринте на 10 километров камчатский биатлонист занял 11 место, показав чистую стрельбу.

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