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  4. Житель Петропавловска ударил 39-летнего мужчину ножом в спину

Житель Петропавловска ударил 39-летнего мужчину ножом в спину

10:59
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Житель Петропавловска ударил 39-летнего мужчину ножом в спину

На Камчатке следователи петропавловского отдела краевого СУ СК России при оперативном сопровождении ОУР УМВД России по городу Петропавловску-Камчатскому возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного на почве ревности (часть 1 статьи 105 УК РФ).

«По предварительным данным, в дневное время 11 сентября текущего года 35-летний мужчина, находясь совместно со своей сожительницей и её бывшим мужем, пришедшим к ней в гости, в одной из квартир дома по улице Комсомольской города Петропавловска-Камчатского, на почве ревности, нанес 39-летнему мужчине не менее одного удара ножом в область спины. От полученных повреждений мужчина спустя непродолжительное время скончался в реанимационном отделении одной из больниц краевого центра», - об этом сообщили ИА «Камчатка» в краевом следственном комитете.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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