Затопленное судно подняли со дна Авачинской бухты после вмешательства прокуратуры

На Камчатке после прокурорского вмешательства затонувшее судно поднято со дна Авачинской бухты.

«Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения водного законодательства. Установлено, что в бухте «Бабья» города Петропавловска-Камчатского находится частично затопленное судно – УТС «Анатолий Серов», представляющее угрозу безопасности судоходству и загрязнения окружающей среды. Собственником меры к изъятию объекта из водной среды не приняты», – сообщила ИА «Камчатка» исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Камчатского края по взаимодействию со СМИ Юлия Конжеровская.



Природоохранный прокурор обратился в суд, по решению которого владелец удалил судно из акватории водоёма.