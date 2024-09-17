Хорошистам и отличникам из многодетных семей компенсируют стоимость обучения в ССУЗах Камчатки

Компенсация стоимости обучения детей в краевых государственных профессиональных образовательных организациях будет введена с 2025 года, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона. Поручение разработать соответствующий краевой закон дал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Новая мера поддержки распространяется на хорошистов и отличников, которые обучаются в краевых колледжах и техникумах. Если по итогам аттестации в конце 2025 года у студента средний балл 4, то он имеет возможность получить 50% компенсации стоимости обучения за семестр уже в начале 2026 года. Если средний балл от 4 до 4,4, то тогда компенсируется 75% от суммы. Если от 4,5 до 5, то тогда возмещается 100% от стоимости обучения. Мы знаем, что у нас по ряду направлений в колледжах и техникумах не хватает бюджетных мест, и ребята поступают на платное обучение. Таким образом, у детей из многодетных семей будет возможность получить качественное образование бесплатно. Эта мера принята, чтобы поддержать ребят и дать им возможность получить востребованную и высокооплачиваемую профессию, успешно реализовать себя на Камчатке», — рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Александра Лебедева.

Всего в Камчатском крае семьям предоставляется более 20 видов денежных выплат — краевой материнский капитал, ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, ежемесячные выплаты на питание беременным женщинам, кормящим матерям, а также детям до трех лет и другие меры поддержки.