В Петропавловске наградили победителей первенства края по дзюдо

На Камчатке 15 сентября 2024 года в спортивном зале СШОР единоборств состоялись соревнования по дзюдо - первенство Камчатского края среди юниорок и юниоров до 21 года. В соревнованиях участвовали 30 сильнейших спортсменов из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и города Елизово.
Перед началом соревнований, в целях повышения квалификации судей, провели судейский семинар под руководством главного судьи соревнований Анатолия Блихарского. Он является судьей первой категории, мастером спорта по дзюдо, а также чемпионом мира по дзюдо среди мастеров. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в министерстве спорта Камчатского края.
По итогам соревнований определились победители в следующих весовых категориях:
Юниоры:
60 килограммов - Амвросий Шведов;
73 килограмма - Алексей Баимов;
90 килограммов - Виктор Баженов;
100 килограммов - Назар Матвеев.
Юниорки:
57 килограммов - Варвара Ахмерова;
63 килограмма - Юлия Бобылева;
78 килограммов - Анна Блихарская.