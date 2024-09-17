В Петропавловске наградили победителей первенства края по дзюдо

На Камчатке 15 сентября 2024 года в спортивном зале СШОР единоборств состоялись соревнования по дзюдо - первенство Камчатского края среди юниорок и юниоров до 21 года. В соревнованиях участвовали 30 сильнейших спортсменов из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и города Елизово.

Перед началом соревнований, в целях повышения квалификации судей, провели судейский семинар под руководством главного судьи соревнований Анатолия Блихарского. Он является судьей первой категории, мастером спорта по дзюдо, а также чемпионом мира по дзюдо среди мастеров. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в министерстве спорта Камчатского края.

По итогам соревнований определились победители в следующих весовых категориях:

Юниоры:

60 килограммов - Амвросий Шведов;

73 килограмма - Алексей Баимов;

90 килограммов - Виктор Баженов;

100 килограммов - Назар Матвеев.

Юниорки:

57 килограммов - Варвара Ахмерова;

63 килограмма - Юлия Бобылева;

78 килограммов - Анна Блихарская.