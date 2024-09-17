Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Спорт
  4. В Петропавловске наградили победителей первенства края по дзюдо

В Петропавловске наградили победителей первенства края по дзюдо

16:10
49
В Петропавловске наградили победителей первенства края по дзюдо

На Камчатке 15 сентября 2024 года в спортивном зале СШОР единоборств состоялись соревнования по дзюдо - первенство Камчатского края среди юниорок и юниоров до 21 года. В соревнованиях участвовали 30 сильнейших спортсменов из Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и города Елизово.

Перед началом соревнований, в целях повышения квалификации судей, провели судейский семинар под руководством главного судьи соревнований Анатолия Блихарского. Он является судьей первой категории, мастером спорта по дзюдо, а также чемпионом мира по дзюдо среди мастеров. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в министерстве спорта Камчатского края.

По итогам соревнований определились победители в следующих весовых категориях:

Юниоры:
60 килограммов - Амвросий Шведов;
73 килограмма - Алексей Баимов;
90 килограммов - Виктор Баженов;
100 килограммов - Назар Матвеев.

Юниорки:
57 килограммов - Варвара Ахмерова;
63 килограмма - Юлия Бобылева;
78 килограммов - Анна Блихарская.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Победителей Первенства по шахматам наградили в столице Камчатки
Победителей соревнований в честь Дня физкультурника наградили в столице Камчатки
Итоги Первенства по летнему биатлону подвели в Петропавловске
Дополнительный рейс свяжет Южно-Сахалинск с Петропавловском
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.