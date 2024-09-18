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В камчатской Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах ДТП на Северо-Востоке

10:40
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В камчатской Госавтоинспекции рассказали об обстоятельствах ДТП на Северо-Востоке

В Петропавловске-Камчатском столкнулись три транспортных средства: два легковых автомобиля и микроавтобус. Это произошло накануне, 17 сентября, на Северо-Восточном шоссе.

«По уточнённым данным, не имеющий права управления транспортными средствами водитель, управлял автомобилем "Тойота Таун Айс", при повороте налево не уступил дорогу встречному транспортному средству "Тойота Ленд Крузер Прадо", движущемуся на зелёный сигнал светофора. В результате ДТП "Тойота Ленд Крузер Прадо" отбросило на попутно следовавший автомобиль в правой полосе "Тойота Королла Филдер". В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал», - сообщили ИА «Камчатка» в краевой Госавтоинспекции.

Госавтоинспекцией Камчатского края приняты меры административного воздействия в отношении виновника дорожно-транспортного происшествия.

Больше фото здесь: https://kamtoday.ru/news/accidents/v-kamchatskoy-gosavtoinspektsii-rasskazali-ob-obstoyatelstvakh-dtp-u-trts-globus/

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