Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Правительство Камчатки подписали знаковое соглашение 19.09.2024 15:25 25 Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях: Комментарии Написать комментарий Нет комментариев. Ваш будет первым! Ваше имя E-mail для ответов Отправить Отменить Предпросмотр 22.07.2024 Оперативное совещание правительства Камчатки пройдёт сегодня, 22 июля 22.07.2024 Губернатор Камчатки раскритиковал членов правительства за игнорирование вопросов граждан 23.07.2024 У берегов Камчатки рыбопромышленники освоили 28 % объёма возможного вылова 24.07.2024 Ирина Яровая предложила правительству РФ изменить организацию мест временного пребывания подлежащих высылке мигрантов