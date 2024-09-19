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  4. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Правительство Камчатки подписали знаковое соглашение

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Правительство Камчатки подписали знаковое соглашение

15:25
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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Правительство Камчатки подписали знаковое соглашение

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