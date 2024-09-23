Спортсменка с Камчатки завоевала серебро Первенства России по биатлону среди юниоров

Камчатская спортсменка Евгения Долженкова завоевала серебро Первенства России по биатлону среди юниоров. Соревнования проходят с 19 по 24 сентября 2024 года в лыжно-биатлонном комплексе «Дёмино» в городе Рыбинск Ярославской области.

В субботу, 21 сентября, в дисциплине роллеры-спринт на дистанции 7.5 километра камчатская биатлонистка показала чистую стрельбу на двух огневых рубежах. В результате соревнований она завоевала серебряную медаль. Об этом ИА «Камчатка» рассказали в СШОР по зимним видам спорта.



Как ранее сообщало информагентство «Камчатка», бронзовую медаль Чемпионата России по летнему биатлону на лыжероллерах выиграл биатлонист с Камчатки Александр Козулин. Соревнования прошли в Красноярске с 6 по 15 сентября.