​«Звук вокруг»: много проектов, хороших и спорных

Фестиваль «Звук вокруг» в Петропавловске-Камчатском открылся 20 сентября. Церемония открытия прошла в актовом зале Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Торжественность момента прочувствовали все зрители.

После приветственных речей для участников и зрителей фестиваля выступили мульти-инструменталист Руст Позюмский, певица Алиса Тен и Камчатский камерный оркестр им. Георгия Аввакумова.

В целом, программа масштабного мероприятия рассчитана на широкую аудиторию и проводится в нашем городе уже не в первый раз.

Фестиваль организован Пушкинским музеем изобразительного искусства, проводится при поддержке Правительства Камчатского края и арт-кластера «ИКРА». Партнёром проекта выступает Детский социально-благотворительный фестиваль «Снежность».

Напомним, осенью 2023 года жители Камчатки на два фестивальных месяца погрузились в историю европейского искусства, познакомились с современными художественными практиками, услышали оригинальные музыкальные произведения и исследовали родной край. В творческих лабораториях дети и взрослые изготовили тематические маршрутные карты для необычных прогулок по городу, и световые инсталляции, размещённые в разных местах Петропавловска-Камчатского.

Как рассказали корреспонденту «Камчатский край - Единая Камчатка» в оргкомитете фестиваля, в этом году в рамках мероприятия пройдут концерты академической и экспериментальной музыки, творческие лаборатории, мастер-классы, лекции, встречи с художниками и ведущими специалистами ГМИИ им. А.С. Пушкина в области музейного дела. Запланированы творческие занятия для детей и подростков. Все мероприятия бесплатные, посещение возможно по предварительной регистрации.

Тема фестиваля — «В поисках происхождения искусства». Как и годом ранее, в творческих лабораториях будут созданы арт-объекты, которые разместят в Петропавловске-Камчатском.

Неудавшийся творческий эксперимент

В практике фестиваля «Звук вокруг» на Камчатке встречались и спорные проекты. Осенью 2022 года в рамках фестиваля на пляже бухты Малая Лагерная был установлен арт-объект «Карильон Тихого» в виде ряда металлических конструкций. По мнению автора монумента, российского художника Александра Пономарёва, карильон издаёт «сакральные пронзительные звуки», якобы напоминающие жителям и гостям Камчатки о людях, не вернувшихся из океана. Вместе с тем, в ходе торжественного открытия неоднозначной инсталляции, автор зачем-то предупредил присутствующих об уголовной ответственности за вандализм. Возможно, Пономарёв накануне познакомился в соцсетях с мнением жителей микрорайона Завойко, не слишком довольных «изяществом» детища автора и звуками, «напоминающими грохот падения крышки на кастрюлю».

Сегодня трудно с достоверностью сказать, кто именно решил судьбу бьющего по органам слуха «карильона» — инициативные граждане, сборщики металлолома или просто камчатское ненастье. Повреждённые конструкции в сильном недокомплекте по заданию мэрии краевого центра в конце ноября 2023 года разобрали на зиму, при этом пообещали отремонтировать и восстановить объект в тёплое время года. К радости местных жителей, этого не произошло.

На сегодняшний день от «Карильона Тихого» ничего не осталось. О былом присутствии шумной конструкции на берегу напоминают лишь выступающие металлические основания, а камчатцы и гости полуострова могут полноценно насладиться звуками прибоя.

Что год грядущий нам готовит

В этом году на фестивале впервые пройдут открытые творческие занятия для взрослых и детей. Уже состоялся мастер-класс «Оттиск города». Под руководством художника Александра Лаптева участники смогли запечатлеть пейзажи Петропавловска-Камчатского в комбинированной технике ручной печати: монотипии, коллаграфии (вид рельефной печати) и экспериментальной высокой печати.

С 22 сентября участники творческих лабораторий начали знакомиться с современными художественными практиками, печатными техниками, запишут музыкальный альбом, переосмыслят городской ландшафт с помощью световых инсталляций и паблик-арта, научатся по-новому смотреть на родной город.

Команда «Пушкинского.Ю» — молодёжного направления ГМИИ им. А.С. Пушкина — проведёт исследовательскую лабораторию для подростков в Камчатском краевом объединённом музее: участники запишут подкаст, создадут собственную экскурсию по экспозиции и прогулку по городу, а также придумают музейный мерч и рекламную компанию.

P.S. Мы изучили программу фестиваля и нам кажется, что никаких потрясений жителей краевой столицы и её гостей не ждёт. Надеемся, что если таковые и будут, то только в хорошем смысле - в восхищении от искусства, музыки и творческого вдохновения.