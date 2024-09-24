Глава Камчатки поручил сформировать план развития северных районов края

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в ходе оперативно совещания правительства затронул тему развития отдалённых территорий полуострова и поручил министерству местного самоуправления и развитию Камчатского края в ближайшее время провести масштабный опрос жителей северных районов. На основе результатов опроса будут сформированы основные планы развития этих территорий.

«Недавно был разработан план развития Паланы. Он уже начал реализовываться – например, ремонтируется центральная площадь посёлка. Следующий шаг – планы развития всех муниципалитетов Камчатки. Важно значительное внимание уделить северным территориям нашего края. Жизнь людей там сложнее всего, и мы должны стремиться сделать её как можно более комфортной, ведь люди – это сила севера. Прошу министерство по делам местного самоуправления в октябре организовать масштабный опрос жителей северных районов Камчатки – на его основе мы сформируем планы развития этих территорий», – сказал Владимир Солодов.

К территории Корякского округа относятся Пенжинский, Олюторский, Карагинский районы и Тигильский муниципальный округ, а также посёлок Палана. Об этом ИА «Камчатка» сообщили в пресс-службе правительства края.

Там напомнили, что численность населения Корякского округа на 1 января 2024 года составила 15,3 тысячи человек, площадь – 292,6 тыс. кв. км.

Север Камчатки – территория компактного проживания коренных малочисленных народов. Численность представителей коренных народностей составляет 7 923 человека или 51,5 % от общей численности населения округа. Среди них 66,2 % составляют коряки, 12,9 % – чукчи, 11,1 % – ительмены, 7,2 % – эвены, 2,3 % – камчадалы.