Выборы председателя рыбартели «Колхоз Красный труженик» начались на Камчатке

В Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик» в селе Запорожье Усть-Большерецкого района, проходит первый день выборов органов управления, сообщили ИА «Камчатка» в администрации региона. На месте находится рабочая группа, сформированная по поручению губернатора Камчатского края Владимира Солодова.

«В селе Запорожье сохраняется сложная социальная обстановка, связанная с корпоративным конфликтом в рыболовецкой артели “Колхоз Красный Труженик”. Для того, чтобы решить длительные корпоративные споры, которые неоднократно рассматривались в судах, принято решение о проведении внеочередных выборов в рыболовецкой артели.

Выборы пройдут 24 и 25 сентября этого года. Сегодня будут выбраны уполномоченные представители от членов артели и от ассоциированных членов артели, а 25 сентября будут проходить собрание уполномоченных и, возможно, общее собрание артелей.

Рассчитываем, что при содействии рабочей группы, удастся провести прозрачные законные выборы, которые позволят решить корпоративный конфликт. Участники рабочей группы находятся в качестве общественных наблюдателей и не вмешиваются непосредственно в процедуру выборов. Кроме этого, правительством Камчатского края оказано содействие в предоставлении ДК “Маяк” для проведения собрания. Также обеспечено видеонаблюдение и видеозапись всех выборных мероприятий», — рассказал заместитель министра рыбного хозяйства Камчатского края Сергей Названов.



Процедура голосования будет транслироваться онлайн. Перейдя по ссылке можно наблюдать за процессом. Все видеоматериалы, будут храниться в облачных сервисах более тридцати суток.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов, поручил создать рабочую группу для оказания содействия в проведении выборов органов управления Рыболовецкой артели «Колхоз Красный труженик» с целью недопущения нарушения прав и законных интересов членов и работников артели и снижения социальной напряженности в селе Запорожье Озерновского городского поселения.