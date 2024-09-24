Девять килограммов марихуаны изъяли у камчатского любителя наркоботаники

ладельца наркотической плантации, 43-х летнего жителя Петропавловска-Камчатского, задержали при обыске автомобиля в котором нашли, «сверток с высушенными частями растений, содержащих наркотические средства», рассказали ИА «Камчатка» в отделения информации и общественных связей УМВД России по Камчатскому краю.

«Установлено, что 43-летний неработающий житель города Петропавловска-Камчатского в одном из садовых некоммерческих товариществ, расположенном в Елизовском районе, вырастил 40 кустов наркотикосодержащих растений. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 9 140 грамм наркотического средства», — говорится в сообщении.

Следственным отделом ОМВД России по Елизовскому району в отношении фигуранта возбуждено два уголовных дела. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.