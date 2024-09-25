​В Елизовском районе Камчатки прошла масштабная акция по высадке 14 000 саженцев берёз.

Экологическая акция продолжалась три дня, и основной объём работы выполнили сотрудники КГАУ «Охрана камчатских лесов», используя специализированную лесохозяйственную технику. На третий день к высадке присоединились активные участники, сообщили в правительстве региона.

Особенностью этого мероприятия стало использование саженцев с закрытой корневой системой, что обеспечивает лучшую приживаемость по сравнению с ранее применявшейся открытой системой.

Следующее мероприятие в рамках акции запланировано на 27 сентября 2024 года в 12:00 на территории Мильковского лесничества, в 0,5 км от села Шаромы. Записаться на участие можно на сайте Акции «Сохраним лес».

Олег Дзыбал, начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов Минлесохоты Камчатского края, отметил: «Это ежегодная Всероссийская акция по восстановлению лесов, которая является частью национального проекта "Экология". Сегодня на территории 6,5 гектар было высажено порядка 14 000 саженцев берёзы».

Организаторами акции выступают Федеральное агентство лесного хозяйства, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Всероссийское общественное движение «Волонтёры леса» и АНО «Сад памяти».

Цель акции — высадить в стране 70 000 000 деревьев. На данный момент уже высажено 24 203 187 деревьев.

Национальный проект «Экология» реализуется в рамках майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года.

Увеличение объемов лесовосстановительных мероприятий оказывает положительное влияние на экологическую обстановку в регионе, в частности на качество воздуха.