Молодые казаки Камчатки получают воспитание в духе любви к Родине

В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется воспитанию патриотизма у молодого поколения, рассказали ИА «Камчатка» в администрации Елизовского муниципального района.

Одним из способов этого является создание казачьих классов, которые основаны на традициях казачества и его ценностях.

«В Камчатском крае первым регионом, который начал активно развивать патриотическое воспитание через казачество, стал Елизовский район. В настоящее время в школах района работают три казачьих класса», — сообщили в муниципалитете ЕР .

Эти классы помогают школьникам понять, что такое патриотизм, честь, долг, совесть и достоинство. Они вносят большой вклад в развитие общества и формирование личности.