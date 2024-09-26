На Камчатке завершено строительство фундамента для Карагинской районной больницы в посёлке Оссора

Министр строительства и жилищной политики Камчатского края Артём Фирстов сообщил, что возведение больницы в Оссоре ведётся в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщили ИА «Камчатка» в администрации края.

«Строительство началось в текущем году, и мы ожидаем, что в июне-июле 2025 года подрядчик завершит работы с опережением графика. Больница будет полностью соответствовать всем требованиям и стандартам», — сказал министр.

Больница будет рассчитана на 25 мест в стационаре и 60 посещений в смену. Также будут построены здание морга и гаража, а также крытая площадка для дезинфекции.

На стройке установлено 133 столбчатых фундамента, выполнено бетонирование балок фундамента в объёме около 193 кубических метров. Также выполнена обратная засыпка в объёме 4000 кубометров.

Представитель подрядной организации Сергей Ткачев сообщил, что на объекте выполняются работы по устройству подпольных каналов для труб внутренней канализации.

«На морге и на станции дезинфекции автомобилей выполнен полностью монтаж металлоконструкций — 22 тонны. На больнице сделано около 181 тонны из 275. Контроль качества ведётся инспектором строительного контроля нашей фирмы. На конец октября планируется полностью сделать тепловой контур, чтобы производить работы в зимнее время. Также в конце октября должен прийти корабль, который привезёт материалы для внутренней отделки, системной канализации, водопровода, отопления. Работы идут по графику без отставания и будут выполнены в срок», — сказал Сергей Ткачев.

В рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на Камчатке уже введены в эксплуатацию объекты в посёлках Новый и Березняки Елизовского района, в посёлке Крутоберёгово Усть-Камчатского района и селе Апука Олюторского района. В ближайшее время к вводу готовится очередной объект в селе Слаутное Пенжинского района.

Министерство строительства Камчатского края курирует строительство 17 из 26 объектов первичного звена здравоохранения.