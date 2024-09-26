В Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вулканном были приняты работы по капитальному ремонту — ФКР Камчатки

В рамках программы капитального ремонта в Петропавловске-Камчатском, Елизово и Вулканном были проведены работы по замене кровли на нескольких объектах, сообщили ИА «Камчатка» в Фонде капремонта.



В Петропавловске-Камчатском работы были проведены на улице Океанской, 81, а также на улице Попова, 28 и в переулке Тимирязевский, 7 в Елизово.

На объектах была полностью демонтирована старая кровля, уложена стяжка и два слоя наплавляемого материала «Технониколь». Также были проведены работы по ремонту вентиляционных шахт и будок выхода на крышу.



В посёлке Вулканный на улице Центральная, 22 были проведены работы по ремонту инженерных коммуникаций холодного водоснабжения.



Все работы были выполнены в срок и без нарушений. Приёмочная комиссия не выявила никаких замечаний и оценила качество работ как удовлетворительное.



Приёмка выполненных работ проходит в несколько этапов. Промежуточная проверка проводится инспекторами Фонда в процессе работ. После завершения ремонта сотрудники Фонда проводят первую приёмку, и только после этого происходит окончательная приёмка комиссией.

В состав комиссии входят представители Фонда капитального ремонта, Министерства ЖКХ, администрации муниципального образования, управляющей компании и подрядчика, а также представители дома, в котором проводятся работы (в случае принятия решения собственниками).

При выявлении комиссией нарушений или замечаний, такие объекты не принимаются до устранения всех недостатков.