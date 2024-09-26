Камчатский врач Александр Ханин получил почётное признание за выдающиеся достижения в области сосудистой нейрохирургии

Заместитель главного врача Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского, заведующий нейрохирургическим отделением Александр Ханин был удостоен высокой награды от Ассоциации нейрохирургов России за свой вклад в развитие сосудистой нейрохирургии, сообщили ИА «Камчатка» в правительстве региона.

Ему была вручена медаль имени профессора А.Ф. Сербиненко, который является основоположником эндоваскулярной нейрохирургии в России.

«Александр Евгеньевич работает в нашей больнице с 2008 года и имеет высшую квалификационную категорию. Он также имеет ряд наград краевого уровня, включая почётную грамоту губернатора Камчатского края. За годы своей работы он проявил себя как настоящий профессионал, и мы очень гордимся тем, что его заслуги были отмечены на таком высоком уровне», — сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Съезд собрал более тысячи специалистов со всей страны, и награждение Александра Ханина стало одним из самых значимых событий мероприятия.

Награду Ханину вручили выдающиеся российские нейрохирурги Владимир Крылов и Дмитрий Усачёв