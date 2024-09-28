В октябре состоится краевой фестиваль «Камчатка рыбацкая»

Восьмого октября 1936 года начался первый промысловый рейс камчатских судов активного флота, которые ловили в открытом море кошельковыми и дрифтерными сетями, рассказали ИА «Камчатка» в краевом министерстве рыбного хозяйства. Фестиваль "Камчатка рыбацкая", учрежден в память об этом событии.

В рамках фестиваля запланированы следующие мероприятия:

8 октября — торжественное открытие фестиваля «Камчатка рыбацкая», в рамках которого пройдёт церемония награждения работников рыбохозяйственного комплекса Камчатского края, поздравление и вручение подарков ветеранам отрасли, а также концертная программа;

10 октября — встреча губернатора Камчатского края Владимира Солодова со студентами Камчатского государственного технического университета, колледжа при университете и Камчатского морского энергетического техникума в формате «открытого диалога»;

10–17 октября — экскурсии для школьников профильных классов и студентов Морского энергетического техникума на фабрику береговой обработки рыбы Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, промысловые суда Рыболовецкого колхоза им. В. И. Ленина, завод ООО «Камчаттралфлот», а также в музей истории АО «Океанрыбфлот»;

17 октября — торжественный митинг, посвящённый памяти погибших моряков и рыбаков Камчатки.