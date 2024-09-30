Жители Камчатки против сокращения срока обучения в школе – SuperJob

Помощник президента России Владимир Мединский предложил сократить срок обучения в школе, чтобы выпускники могли раньше начинать профессиональную подготовку, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на исследования портала SuperJob

Шесть из десяти жителей Камчатки против этой идеи: «Даже в 17 лет большинство абитуриентов не осознают всей серьёзности происходящего и не знают, чего хотят»; «Дети ещё не готовы к взрослой жизни»; «Чем больше учатся, тем умнее будут».

Не поддержал инициативу и 59% опрошенных родителей школьников. Мужчины активнее, чем женщины, высказывались против сокращения периода обучения: 61 и 57% соответственно. Противников инициативы больше среди жителей Камчатки в возрасте от 35 до 44 лет (62%).

Сторонников сокращения сроков получения среднего полного общего образования — по 29% среди экономически активного населения в целом и среди родителей обучающихся.

Их основные доводы: «Раньше была десятилетка, а специалисты были очень хорошие»; «Один или два года явно лишние»; «В 18 лет можно выходить замуж, а наши дети всё ещё сидят за партой». Согласившиеся с идеей Мединского чаще всего считают целесообразным вернуть десятилетку.

Затруднились с оценкой инициативы 12% опрошенных: «Идея Мединского не принесет реальных результатов и более качественной и ранней адаптации школьников в сфере профессиональной подготовки».

Недоумение по поводу высказывания помощника президента чаще выражали жители Камчатки 35—44 лет (16%, среди опрошенных этой возрастной группы много родителей школьников). Но больше всего вопросов к инициативе — у жителей Камчатки с зарплатой от 100 тысяч рублей (15%): «Это получается, год детства забрать у ребенка».