В Камчатском крае более 17 тысяч детей получают единое пособие

Единое пособие на детей одна из самых востребованных мер социальной поддержки, передаёт ИА «Камчатка» со ссылкой на первоисточник — Отделение Социального фонда России по Камчатскому краю. С начала 2024 года было назначено единое пособие родителям 17 408 детей. Выплата предоставляется семьям, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума. В Камчатском крае он составляет 27 602 рубля на душу населения.

При назначении пособия проводится комплексная оценка нуждаемости семьи. Отделение Социального фонда учитывает имущество семьи и доходы её трудоспособных членов или объективные причины их отсутствия.

Подробнее об оценке нуждаемости можно узнать по ссылке: https://sfr.gov.ru/grazhdanam/edinoe_posobie/ocenka/

Размер пособия на детей от рождения до 17 лет может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка. В Камчатском крае он будет равен 14 699, 22 048 или 29 398 рублям соответственно.

«При назначении выплаты региональное Отделение фонда не учитывает сумму пособий за прошлые периоды на детей, на которых подаётся заявление. При назначении пособия учитываются доходы за 12 месяцев, но отсчёт этого периода начинается за 1 месяц до даты подачи заявления. Например, если вы обращаетесь за выплатой в сентябре 2024 года, то будут учитываться доходы с августа 2023 года по июль текущего года включительно», — сообщили подробности в фонде.

Обратиться за выплатой может один из родителей. Дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России.Подать заявление можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения Социального фонда по Камчатскому краю или в МФЦ.

Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составляет 30 рабочих дней.

Первое начисление пособия происходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. Далее пособие будет поступать на счёт получателя каждый третий месяц после предыдущего.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться в контакт-центр Отделения Социального фонда по Камчатскому краю по телефону: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный).