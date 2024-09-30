Камчатка занимает 11 место в России по объёму капиталовложений на душу населения. Об этом сообщили ИА «Камчатка» в министерстве экономического развития Камчатского края.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров дал оценку современного состояния отечественной экономики. Несмотря на колоссальное давление, которое сегодня испытывает Россия, по предварительной оценке министерства экономического развития РФ, валовой внутренний продукт в стране за семь месяцев вырос на 4,4 %, опередив прошлогодние показатели более чем в два раза.

Глава кабинета отметил значительный рост инвестиций в российскую экономику. По итогам первого полугодия их объём почти достиг 11 % что «даёт возможность рассчитывать на сохранение положительных изменений во многих сферах нашей жизни».

Выступивший на заседании правительства РФ министр экономического развития РФ Максим Решетников отнёс инвестиции к числу основных источников экономического роста.

Министр перечислил основные инструменты государственной поддержки инвестиционной активности:



соглашения о защите и поддержке капиталовложений,

использование средств Фонда национального благосостояния,

фабрика проектного финансирования, таксомания проектов техсуверенитета,

особые экономические зоны,

концессии,

инфраструктурные бюджетные кредиты,

кластерные инвестиционные платформы,

региональный инвестиционный стандарт.

Значительный рост инвестиций в российскую экономику отмечался и на встрече главы государства Владимира Путина с Германом Грефом. Сбер за первое полугодие выдал около триллиона рублей инвестиционных кредитов, опередив аналогичные показатели прошлого года «примерно на четверть».

«Позитивные тенденции в российской экономике, о которых говорилось на встрече Владимира Путина с Германом Грефом и на совещании в правительстве России, отчётливо прослеживаются и на Камчатке, – подчеркнул генеральный директор Корпорации развития Камчатки Александр Мыльников, – Даже, пожалуй, рельефнее, чем в некоторых других регионах. По итогам прошлого года край стал российским лидером по росту объёмов производства в процентном отношении. Сумма инвестиций в экономику Камчатки составила 128,2 миллиарда рублей, что позволило региону занять 11 место в России по объёму капиталовложений на душу населения. Во время проходившей недавно прямой линии губернатор края Владимир Солодов сообщил о возросшем почти в два раза ежегодном объёме инвестиций. Рост промышленного производства составил 25 %, объёмы строительства увеличились на 27 %, прирост ввода жилья оценивается в 328 тысяч квадратных метров. Достаточно уверенно чувствует себя экономика края и в текущем году, даже, несмотря на то, что результаты лососевой путины кратно уступают прошлогодним».