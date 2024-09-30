Не упустите возможность проголосовать! — проект «Решаем Вместе»

В Камчатском крае продолжается отбор проектов, которые получат финансовую поддержку из краевого бюджета в рамках конкурса «Решаем вместе» и будут благоустроены в 2025 году, сообщили ИА «Камчатка» в мэрии ПКГО.

«Петропавловск-Камчатский городской округ представлен инициативным проектом регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» – «Парк «Молодежный». Этот проект направлен на обновление парка, расположенного на улице Пограничной, в районе "Электрона"», — рассказали организаторы.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего возраста. Каждый участник имеет один голос.

Голосование проходит на портале «Камчатка в порядке» по следующей ссылке: https://vporyadke41.ru/voting/#/

Следует отметить, что участниками конкурсного отбора являются муниципальные образования, которые представили на краевой конкурс проекты, инициированные жителями и направленные на улучшение качества жизни населения.

Эти проекты были признаны приоритетными для реализации в 2025 году.