Свидетельство о регистрации
ЭЛ № ФС 77-84799 от 3 марта 2023 г.
  2. Новости Камчатки
  3. Регион
  4. Град Петра и Павла
  5. Не упустите возможность проголосовать! — проект «Решаем Вместе»

Не упустите возможность проголосовать! — проект «Решаем Вместе»

14:40
48
Не упустите возможность проголосовать! — проект «Решаем Вместе»

В Камчатском крае продолжается отбор проектов, которые получат финансовую поддержку из краевого бюджета в рамках конкурса «Решаем вместе» и будут благоустроены в 2025 году, сообщили ИА «Камчатка» в мэрии ПКГО.

«Петропавловск-Камчатский городской округ представлен инициативным проектом регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» – «Парк «Молодежный». Этот проект направлен на обновление парка, расположенного на улице Пограничной, в районе "Электрона"», — рассказали организаторы.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего возраста. Каждый участник имеет один голос.
Голосование проходит на портале «Камчатка в порядке» по следующей ссылке: https://vporyadke41.ru/voting/#/

Следует отметить, что участниками конкурсного отбора являются муниципальные образования, которые представили на краевой конкурс проекты, инициированные жителями и направленные на улучшение качества жизни населения.

Эти проекты были признаны приоритетными для реализации в 2025 году.

Делитесь новостями Камчатки в социальных сетях:

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Жителей Камчатки призывают проголосовать за инициативные проекты «Решаем вместе»
Решаем вместе: Более двух тысяч жителей Петропавловска высказались за благоустройство парка «Молодёжный»
Работу и возможности МЦР на Камчатке обсудят сегодня в прямом эфире
Расширение возможностей IT-образования крайне важно — глава Камчатского края анонсировал создание образовательной программы
Используя этот сайт, вы соглашаетесь с тем, что мы используем файлы cookie.