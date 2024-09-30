На Камчатке ожидается повышение уровня воды в реках Соболевского района

По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, из-за приближения к западному побережью Камчатского края серии циклонов с Охотского моря и ожидаемых осадков, в период с 1 по 6 октября на реках Соболевского муниципального района возможны дождевые паводки.

«На реке Большой Воровской в районе села Соболево прогнозируется рост уровня воды со скоростью 0,1–0,5 метра в сутки», — сказано в сообщении.

Из-за продолжительных осадков ожидается формирование дождевого паводка на реке Большой Воровской в районе села Соболево, который может привести к разливу воды по пойме и частичному затоплению придомовых территорий, расположенных в прибрежной зоне.

В случае усиления осадков в период пика паводка на реке Большой Воровской существует вероятность достижения уровня опасного гидрологического явления.