Представители 30 сибирских и дальневосточных городов встретятся в Петропавловске-Камчатском

На этой неделе, 3 и 4 октября в Петропавловске-Камчатском состоится конференция руководителей муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока на тему: «Представительные органы муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы деятельности», передаёт ИА «Камчатка», сегодня, 1 октября, со ссылкой на пресс-службу Гордумы ПКГО. Также пройдёт заседание правления секции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) по местному самоуправлению.

В конференции примут участие руководители, главы городов, председатели и депутаты представительных органов муниципальных образований Сибири и Дальнего Востока, государственные и муниципальные служащие, руководители исполнительных органов власти.

«В числе участников — представители Красноярского края, Омской области, Республики Саха (Якутия), Забайкальского края, Иркутской области, Хабаровского края, Республики Тыва, Амурской области, Приморского края, Республики Бурятия, Кемеровской области, Республики Хакасия и Новосибирской области. Также в конференции примут участие представители Правительства и Законодательного собрания Камчатского края, депутаты Городской Думы, глава и представители администрации Петропавловска-Камчатского, их коллеги из Елизовского района и Вилючинского городского округа», — рассказали в пресс-службе Городской Думы ПКГО.

3 октября участники обсудят современное состояние местного самоуправления в России, роль представительных органов при формировании бюджета города, их деятельность в контексте государственных приоритетов по развитию Дальнего Востока. Также будут заслушаны доклады о работе депутатов с наказами избирателей и экологическом просвещении в рамках национальных проектов.

«Председатель Городской Думы Петропавловска-Камчатского Андрей Лиманов поделится опытом взаимодействия Городской Думы с органами власти Камчатского края, председатель КСП Максим Кушнир — опытом работы палаты, начальник управления образования Максим Гореликов — об экологическом просвещении», — сообщили организаторы.

4 октября состоится круглый стол, на котором обсудят проблемы развития местного самоуправления и задачи представительных органов. Вопросы для обсуждения: новые финансовые инструменты для вовлечения жителей в социально значимые направления развития городов, взаимодействие органов местного самоуправления по оказанию поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей, поддержка предпрофессионального образования и другие. Также состоятся общая дискуссия и выступления представителей городов.

справочно: Ассоциация сибирских и дальневосточных городов была создана в 1986 году для содействия социально-экономическому развитию муниципалитетов и организации местного самоуправления. АСДГ известна системным инновационным подходом к информационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, обмену опытом и повышению квалификации муниципальных служащих. Ассоциация провела более 800 мероприятий по обмену опытом работы администраций городов, что позволяет специалистам поделиться опытом и узнать о лучших практиках.