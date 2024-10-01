Россельхознадзор отчитался о ходе эксперимента по авиаперевозки красной икры с Камчатки

С момента запуска эксперимента по контролю за транспортировкой икры непромышленного производства, который был инициирован Россельхознадзором, на территории Камчатского края, в Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) было проконтролировано перемещение 395,2 тонны икры без маркировки производителя. Об этом сообщает ИА «Камчатка» со ссылкой на пресс службу Приморского межрегионального управления «Россельхознадзора»

«Только за последнюю неделю сотрудники службы проверили 4 тонны икры без маркировки производителя, которую перевозили в багаже и ручной клади пассажиры, направлявшиеся в семь регионов России. Из этого количества 2,8 тонны икры было перевезено пассажирами московских рейсов», — поделились статистикой в управлении.

В ходе проверок было выявлено пять случаев, когда пассажиры пытались провезти икру сверх установленного ограничения по весу в багаже и ручной клади. Всего было обнаружено 22 килограмма икры. После обнаружения нарушения пассажиры передали икру сопровождающим.

«Всего за время проведения эксперимента Россельхознадзор выявил 83 случая нарушения правил перевозки икры непромышленного производства общим весом 958,1 килограмма», — сказано в сообщении.

Контроль за транспортировкой икры авиапассажирами осуществляется в рамках эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного производства. Это связано с большим объёмом перемещения икры, добытой браконьерским способом, под видом продукции для личного потребления. Россельхознадзор последовательно выступает за урегулирование этого вопроса.

Для справки: с 1 ноября 2022 года одному пассажиру разрешено перевозить в багаже или ручной клади не более 10 килограммов икры непромышленного производства. В пределах этого веса продукция может быть перевезена в упаковке без маркировки и сопроводительных документов.